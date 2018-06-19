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В центре Киева парень в бронежилете с автоматом кричал “Крым наш”

В центре Киева задержан парень, который шел по улице Садовой с автоматом и выкрикивал “Крым наш”.

Об этом пишет Киев Оперативный.

– Весь этот арсенал, что на фото, нес на себе парень. Свидетели сообщают, что он шел по улице Садовой, в самом центре города и кричал Крым наш. Задержан правоохранителями. Предварительно – патроны холостые, а все остальное похоже на настоящее. На месте работает следственно-оперативная группа, – говорится в сообщении.

Читайте: Российский журналист: Россияне проклянут Крым

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В центре Киева парень в бронежилете с автоматом кричал “Крым наш” / 3 фотографии

Ранее в Москве на митинге пьяные россияне признались, что кричат ​​лозунги “Крым наш” за 500 рублей.

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