В центре Киева задержан парень, который шел по улице Садовой с автоматом и выкрикивал “Крым наш”.
Об этом пишет Киев Оперативный.
– Весь этот арсенал, что на фото, нес на себе парень. Свидетели сообщают, что он шел по улице Садовой, в самом центре города и кричал Крым наш. Задержан правоохранителями. Предварительно – патроны холостые, а все остальное похоже на настоящее. На месте работает следственно-оперативная группа, – говорится в сообщении.
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В центре Киева парень в бронежилете с автоматом кричал “Крым наш” / 3 фотографии
Ранее в Москве на митинге пьяные россияне признались, что кричат лозунги “Крым наш” за 500 рублей.
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