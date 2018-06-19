Убийство в банке РФ: найден мертвый инкассатор с пистолетом в руке

В центре Москвы нашли тело 40-летней сотрудницы компании Росинкас с огнестрельным ранением в голову.

– Около семи утра в отдел полиции Якиманка поступило сообщение от охранника Центрального банка России о том, что обнаружено тело 40-летней сотрудницы компании Росинкас с табельным пистолетом ПМ в правой руке, – сообщил источник в ГУ МВД по Москве, передает РБК.

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В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства гибели инкассатора, изучают видеозаписи с камер наблюдения. Однако непосредственно в той комнате, где обнаружили тело погибшей, камер не было.

Ранее Факты ICTV писали, что в России в одном из парков Новосибирска аттракцион 360 градусов внезапно остановился. В результате отдыхающие зависли на большой высоте вниз головой.

Фото: sputniknews.kz.