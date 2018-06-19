Застряли вниз головой на высоте 10 метров – в РФ сломался атракцион

В России в одном из парков Новосибирска аттракцион 360 градусов внезапно остановился. В результате отдыхающие зависли на большой высоте вниз головой. Никто не пострадал.

Об этом сообщает региональное управление ведомства.

По данным новосибирской службы эвакуации АСТ-54, посетители аттракциона застряли на высоте более десяти метров. Они находились в таком положении около пяти минут, затем их вызволили прохожие.

– Отлетело какое-то колесо, и мы в самом верху провисели вниз головой около пяти минут, пока мужчины не пришли на помощь и вручную не прокрутили конструкцию, — рассказала жительница Новосибирска.

Женщина добавила, что ей “очень было страшно, чтоб не открылись ремни безопасности”.

Проводится проверка.

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К слову, такие случаи не редкость. Недавно в России, в Ивановской области, девочка вылетела из кресла аттракциона Вихрь.

ФОТО: Рixabay