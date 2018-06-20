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Автомат и боевые гранаты. В Харькове студент торговал оружием

В Харькове сотрудники прокуратуры и Нацполиции разоблачили студента одного из вузов, который продавал оружие.

Студент торгував зброєю

В ходе проведения негласных следственных действий были проведены две оперативные закупки, рассказал руководитель Харьковской прокуратуры Владимир Калюга.

Во время первой закупки (май 2018 года) парень продал пистолет ТТ и 14 патронов к нему. Экспертиза показала, что оружие является боеспособным.

Вчера, 19 июня, 4-курсник продал за 40 тыс. грн. автомат Скорпион и две боевые гранаты.

Парня задержали, готовится объявления о подозрении. При избрании меры пресечения прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

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Кроме того, в ходе проведения следственных действий установлено еще одно лицо, причастное к совершению преступления. Во время обысков у него обнаружены пистолет, винтовка и 100 патронов.

Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы.

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Автомат и боевые гранаты. В Харькове студент торговал оружием / 7 фотографий

Ранее в Ужгороде обнаружили арсенал оружия, которое российские спецслужбы планировали использовать для провокаций в регионе.

Фото: Прокуратура Харьковской области

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