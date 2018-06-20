Били и сломали ребра: на Сумщине мужчина 2 года провел в рабстве

На Сумщине мужчина два года провел в рабстве, где его чуть не забили до смерти.

Об этом рассказывается в сюжете Чрезвычайных новостей.

Степан Смирнов рассказывает, что провел два года в рабстве, где терпел издевательства и побои. Мужчине удалось убежать, а уже на дороге его подобрал неравнодушный водитель.

– Степан попросился ко мне в авто чтобы доехать до Киева. По дороге мы разговорились и он рассказал свою историю. Тогда мы с женой решили, что его следует отвезти в больницу, – рассказывает Николай.

Никаких документов и родственников у Степана нет. Мужчина утверждает, что вырос в интернате, а затем директор Татьяна Аркадьевна отдала его в рабство.

Интернат на который указывает Степан находится в селе Бабанка Черкасской области. Директора этого заведения зовут Надежда и она утверждает, что такого воспитанника у них никогда не было.

– Мы подняли все архивы, мы пересмотрели все. У нас такого ребенка, как Смирнов Степан не было никогда. Я подняла всех старожилов, которые работали в интернате и никто никогда о нем не слышал. А во-вторых, ему не 25 лет, как он утверждает, потому что на фото человек выглядит старше, – рассказывает Надежда Петровна.

Также она добавила, что в интернате никогда не работал человек с именем Татьяна Аркадьевна.

Никогда Степана не видели и в селе, где находится интернат. Кто на самом деле этот человек и где его документы теперь выясняют правоохранители.

Напомним, в Запорожье полиция задержала женщину, которая пыталась продать своего 15-летнего сына с инвалидностью в трудовое рабство. Жизнь единственного ребенка она оценила в 50 тысяч гривен.