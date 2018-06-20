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Драка, газ и заммэра в мусорке: столкновения в горсовете Харькова

В Харьковском горсовете начались столкновения. Человек с шевроном муниципальной охраны распылил газ из баллончика в сторону активистов, которые пытались подняться в зал.

Акция протеста в Харькове перешла в столкновения,  сообщает Громадське.

Так, на сессию пришли активисты Нацкорпуса, которые протестуют против застройки участка возле стадиона Металлист. Охрана их внутрь здания не пропускала.

В помещении подожгли дымовые шашки.

Активисты задержали заместителя мэра с тыльной стороны мэрии и, подкатив мусорный бак, взяли Андрея Руденко за руки и ноги – и бросили в урну.

После того, как он выбрался наружу, ему дали спокойно уйти. В данный момент здание горсовета оцеплено полицией.

По информации представителя ГСЧС Игоря Лупандина, в 10.07 в дежурную часть поступил звонок по поводу задымления второго этажа горсовета.

На месте работали 3 отделения ГСЧС, двое на автоцистерне и одно – на лестнице. Была проведена эвакуация из помещения. На месте работает оперативная группа ДСНС и правоохранителей.

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Драка, газ и заммэра в мусорке: столкновения в горсовете Харькова / 5 фотографий

Фото и видеоPavel Velitskiy

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