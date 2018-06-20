Главу офиса Совета Европы ограбили в Киеве

В Киеве карманные воры ограбили шведского дипломата главу офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга.
Факт кражи Украинской правде подтвердили в пресс-службе Национальной полиции.
– В полицию с заявлением о краже денежных средств обратился гражданин Швеции. Открыто уголовное производство по статье 185 ( Кража) Уголовного кодекса, – сообщает пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.
Имья пострадавшего в полиции не называют. В то же время по данным в правоохранительных органах, это – глава офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг.
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Напомним, у легендарного футболиста украли $ 11 тыс. в аэропорту Москвы.
Фото: УНИАН
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