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Главу офиса Совета Европы ограбили в Киеве

В Киеве карманные воры ограбили шведского дипломата главу офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга.

Факт кражи Украинской правде подтвердили в пресс-службе Национальной полиции.

– В полицию с заявлением о краже денежных средств обратился гражданин Швеции. Открыто уголовное производство по статье 185 ( Кража) Уголовного кодекса, – сообщает пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

Имья пострадавшего в полиции не называют. В то же время по данным в правоохранительных органах, это – глава офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг.

Читайте: Сезон домушников. Как защитить квартиру от кражи

Напомним, у легендарного футболиста украли $ 11 тыс. в аэропорту Москвы.

Фото: УНИАН

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