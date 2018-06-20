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Не распознали менингит. В больнице Тернополя умер 3-летний мальчик

В Тернополе 3-летний мальчик умер из-за того, что врачам не удалось вовремя поставить правильный диагноз.

Дитина у лікарні

В Тернополе 3-летний Артем умер в реанимации из-за того, что врачи вовремя не поставили ребенку правильный диагноз, сообщает Тижневик Номер один.

Мальчика несколько дней лечили от вирусного респираторного заболевания и ангины, хотя на самом деле у него был менингит.

Родители ребенка вызвали скорую после того, как у него поднялась температура, которую не удалось сбить.

– Врачи осмотрели ребенка, сбили температуру обычными препаратами. Кажется, анальгином. Температура упала. Медики сказали мне, что это обычный вирус, мол, подхватил в садике, – рассказала Надежда Качура.

На следующий день у мальчика несколько раз поднималась температура до 39 градусов и более.

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Скорую вызывали несколько раз, однако врачи говорили, что у мальчика обычный вирус. Когда у него началась рвота, медики заявили, что у Артема гнойная ангина.

Однако ни разу врачи не предложили госпитализировать мальчика.

Когда ребенку стало хуже, родители отвезли его в больницу, где им сказали, что у Артема нет ангины и поместили в инфекционное отделение.

Чтобы остановить рвоту, медики вкололи мальчику Церукал, который нельзя применять при менингите. Когда Артему стало хуже, его отвезли в реанимацию, где через сутки он умер.

Главный врач Тернопольской городской детской коммунальной больницы Андрей Артемович заявил, что медики сделали все возможное, чтобы спасти ребенка.

– Каждая специальность имеет свои особенности. Ребенка сразу осмотрели, начали обследование и поставили предварительный диагноз. Случай оказался сложным… Касательно лекарств, которые давали ребенку, то некорректно говорить, что они имели противопоказания. Лечение всегда начинается с протокола, согласно предварительному диагнозу… Мы сделали максимум, чтобы установить и диагноз, и попытаться спасти ребенка. Если бы мама обратилась быстрее, то результат был бы совсем другим. Потому что дети при таких диагнозах “сгорают” крайне быстро, – сказал Артемович.

К слову, менингит – это воспаление оболочек головного и спинного мозга бактериального, вирусного или грибкового происхождения, которое очень быстро развивается в течение нескольких дней.

Факты ICTV собрали все, что нужно знать о менингите и том, как его лечить.

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