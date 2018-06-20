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Под Одессой сломался автобус: 50 детей 6 часов просидели на обочине

На Одесской трассе застрял автобус с 50 украинскими детьми, которые ехали из Киева в Болгарию на международный турнир по шахматам.

Автобус з дільми

Об этом рассказала Думской одесский волонтер Катерина Ножевникова.

Автобус выехал из Киева в сторону Одессы еще утром, но, не доезжая всего 52 км до города, сломался, и пассажиры около 6 часов просидели на обочине.

По ее словам, полиция на сообщения о происшествии не отреагировала, поэтому одесские волонтеры сами оказали помощь, привезли необходимые запчасти и воду.

Но автобус, проехав 30 км, снова сломался.

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К счастью, в этот раз отреагировала Одесская облгосадминистрация, которая предоставила другой автобус.

Детей привезли на ночлег в один из санаториев, где они смогут помыться, поесть и зарядить телефоны.

Напомним, в Ровенской области авто с детьми врезалось в дерево – шесть детей и водитель легковушки в больнице.

Фото: Катерина Ножевникова

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