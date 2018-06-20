PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Пожар в Броварах: горит многоэтажка в центре/

Пожар в Броварах: горит многоэтажка в центре

Пожар в Броварах в Киевской области произошел в многоэтажке в центре города.

Пожар в г. Бровары Киевской области произошел в многоэтажке по улице Гагарина, 16.

Как сообщают очевидцы, горит крыша 5-этажного дома.

Полиция оцепила периметр. На месте работает 6 единиц техники ГСЧС.

Полиция пока не сообщает о наличии жертв или пострадавших.

image image image
Пожар в Броварах: горит многоэтажка в центре / 3 фотографии

Наблюдается сильное задымление возле рынка в центре города.

Читайте: В квартире было полно дыма! В Киеве из пожара спасли попугая

Напомним, 12 июня в киевской многоэтажке загорелась квартира на 7 этаже.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка