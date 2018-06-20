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Чтоб не развелся. В Киеве пенсионерка порезала мужа ножом

В Киеве 64-летняя женщина напала и несколько раз ударила ножом своего 47-летнего сожителя, когда мужчина решил с ней расстаться.

Ніж

Инцидент произошел по улице Харьковское шоссе в Дарницком районе, сообщает Нацполиция.

47-летнего мужчину госпитализировали с ножевым ранением груди и руки.

Выяснилось, что тяжелые ножевые ранения нанесла на почве ревности жена потерпевшего.

У 64-летней злоумышленницы возник конфликт с мужем из-за того, что он решил с ней расстаться.

В разгар ссоры пенсионерка ударила сожителя несколько раз в грудь и руку.

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Начато уголовное производство, женщину задержали. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

За содеянное женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Мы также писали о мужчине, который намертво привязал к рукам ножницы, а затем закрылся в квартире и угрожал родным расправой.

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