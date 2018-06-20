На Печерске в Киеве со стрельбой ограбили мужчину. Воры сделали несколько неприцельных выстрелов, разбили его авто и отобрали сумку с деньгами.
Об этом сообщает столичная полиция.
– Событие произошло в переулке Физкультурном в Печерском районе. Заявитель обратился на 102 и сообщил, что два часа назад при обмене валюты несколько мужчин избили его машину и забрали наличные. При этом пострадавший слышал несколько выстрелов, – говорится в сообщении.
К счастью, никто не пострадал.
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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Стрельба в центре Киева: у мужчины отобрали сумку с деньгами / 2 фотографии
К слову, во дворе одного из домов в Киеве неизвестные открыли огонь по голубям. В результате одна птица была убита, а малыши, игравшие на площадке, получили шок.
Фото: Поліція Києва
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