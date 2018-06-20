PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Стрельба в центре Киева: у мужчины отобрали сумку с деньгами/

Стрельба в центре Киева: у мужчины отобрали сумку с деньгами

На Печерске в Киеве со стрельбой ограбили мужчину. Воры сделали несколько неприцельных выстрелов, разбили его авто и отобрали сумку с деньгами.

Пограбуваня у Києві

Об этом сообщает столичная полиция.

– Событие произошло в переулке Физкультурном в Печерском районе. Заявитель обратился на 102 и сообщил, что два часа назад при обмене валюты несколько мужчин избили его машину и забрали наличные. При этом пострадавший слышал несколько выстрелов, – говорится в сообщении.

К счастью, никто не пострадал.

Читайте: Стрельба в Николаеве: мужчина получил 5 ранений

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

image image
Стрельба в центре Киева: у мужчины отобрали сумку с деньгами / 2 фотографии

К слову, во дворе одного из домов в Киеве неизвестные открыли огонь по голубям. В результате одна птица была убита, а малыши, игравшие на площадке, получили шок.

ФотоПоліція Києва

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Міст Патона
На мосту Патона в Киеве ограничили движение
Главу офиса Совета Европы ограбили в Киеве
маршрутки
У киевской маршрутки на ходу отпали двери – пассажиры “поремонтировали”
В центре Киева парень в бронежилете с автоматом кричал “Крым наш”
В Киеве мужчина сбежал при задержании, выхватив у копа пистолет
Принес искупаться. Киевлянин напугал людей на пляже Тельбин
Ржавый транспорт и хамовитые водители: когда маршрутки исчезнут с дорог Киева
Напад на поліцейського
В Павлограде мужчина выстрелил в лицо полицейскому
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка