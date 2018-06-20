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В Днепре мужчина привязал к руками ножницы и угрожал родным расправой

В Днепре мужчина вообразил себя Эдвардом с фильма Руки-ножницы и намертво привязал к рукам ножницы. Он закрылся в квартире и угрожал расправой тем, кто осмелится войти.

Он разбил голову собственному 2-летнему ребенку, швырнув в него огромную железную кастрюлю.

Кроме того, мужчина наглотался таблеток и угрожал покончить с жизнью.

Все это произошло во время ссоры с женой. Бедной женщине ничего не оставалось, как вызвать полицию. Они обезоружили мужчину и вызвали психбригаду.

Больше смотрите в сюжете программы Чрезвычайные новости.

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К слову,  в американском городе Орландо (штат Флорида) мужчина захватил в заложники четырех детей, спустя сутки они были обнаружены мертвыми.

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