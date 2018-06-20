В Днепре мужчина привязал к руками ножницы и угрожал родным расправой

В Днепре мужчина вообразил себя Эдвардом с фильма Руки-ножницы и намертво привязал к рукам ножницы. Он закрылся в квартире и угрожал расправой тем, кто осмелится войти.
Он разбил голову собственному 2-летнему ребенку, швырнув в него огромную железную кастрюлю.
Кроме того, мужчина наглотался таблеток и угрожал покончить с жизнью.
Все это произошло во время ссоры с женой. Бедной женщине ничего не оставалось, как вызвать полицию. Они обезоружили мужчину и вызвали психбригаду.
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К слову, в американском городе Орландо (штат Флорида) мужчина захватил в заложники четырех детей, спустя сутки они были обнаружены мертвыми.
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