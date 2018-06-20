Полиция задержала в Хмельницком 27-летнюю женщину, которая пыталась продать 5-летнюю дочь и 7-летнего сына за $35 тыс.
Об этом сообщает Нацполиция.
Мать троих детей также призналась, что самого младшего она планировала продать через полгода, когда тот подрастет.
Ее задержали во время получения денег за своих детей.
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Женщина ведет асоциальный образ жизни. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Дети переданы полицейским в подразделение по делам детей для дальнейшего помещения в детский приют.
В Хмельницком мать хотела продать двух детей за $35 тыс. / 3 фотографии
Ранее в Черкасской области задержали женщину, которая при выходе из роддома продала своего ребенка за 140 тыс. грн.
Фото: npu.gov.ua
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