Полиция задержала в Хмельницком 27-летнюю женщину, которая пыталась продать 5-летнюю дочь и 7-летнего сына за $35 тыс.

Об этом сообщает Нацполиция.

Мать троих детей также призналась, что самого младшего она планировала продать через полгода, когда тот подрастет.

Ее задержали во время получения денег за своих детей.

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Женщина ведет асоциальный образ жизни. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Дети переданы полицейским в подразделение по делам детей для дальнейшего помещения в детский приют.





В Хмельницком мать хотела продать двух детей за $35 тыс. / 3 фотографии

Ранее в Черкасской области задержали женщину, которая при выходе из роддома продала своего ребенка за 140 тыс. грн.

Фото: npu.gov.ua