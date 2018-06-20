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В Хмельницком мать хотела продать двух детей за $35 тыс.

Полиция задержала в Хмельницком 27-летнюю женщину, которая пыталась продать 5-летнюю дочь и 7-летнего сына за $35 тыс.

Мати продала дітей

Об этом сообщает Нацполиция.

Мать троих детей также призналась, что самого младшего она планировала продать через полгода, когда тот подрастет.

Ее задержали во время получения денег за своих детей.

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Женщина ведет асоциальный образ жизни. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Дети переданы полицейским в подразделение по делам детей для дальнейшего помещения в детский приют.

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В Хмельницком мать хотела продать двух детей за $35 тыс. / 3 фотографии

Ранее в Черкасской области задержали женщину, которая при выходе из роддома продала своего ребенка за 140 тыс. грн.

Фотоnpu.gov.ua

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