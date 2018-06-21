15-летняя девушка с двумя парнями убили киевлянина из-за телефона

В Киеве задержали двух парней и несовершеннолетнюю девушку, которые забрали у знакомого мобильный телефон и убили.
Об этом сообщает столичная полиция.
Само убийство произошло еще 8 июня. Тогда с заявлением об исчезновении 32-летнего брата обратилась его сестра.
Вскоре по подозрению в убийстве задержали двух 22-летних парней и 15-летнюю девушку, которые признались в преступлении и рассказали подробности.Читайте: Умышленное убийство? Женщина угостила друзей метиловым спиртом, выжил один Жестокое убийство в Запорожье: мужчина убил отца и сжег тело Самое страшное убийство 20-летия: расстреляны 4 детей и 3 взрослых
Правоохранители установили, что злоумышленники предложили киевлянину выпить и таким образом заманили его в лесопарковую зону на Оболони. Там они избили мужчину, забрали телефон, и, чтобы он не обратился в полицию, решили убить. Ножом они нанесли киевлянину колото-резаные ранения и оставили в кустарнике.
Орудие убийства направили на экспертизу.
Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении тяжких преступлений по статьям Разбой и Умышленное убийство. Молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
К слову, в Днепре автомобилист ударил ножом в грудь грабителя, который украл из его машины аккумулятор.
Фото, видео: kyiv.npu.gov.ua