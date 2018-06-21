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15-летняя девушка с двумя парнями убили киевлянина из-за телефона

В Киеве задержали двух парней и несовершеннолетнюю девушку, которые забрали у знакомого мобильный телефон и убили.

Вбивство у Києві

Об этом сообщает столичная полиция.

Само убийство произошло еще 8 июня. Тогда с заявлением об исчезновении 32-летнего брата обратилась его сестра.

Вскоре по подозрению в убийстве задержали двух 22-летних парней и 15-летнюю девушку, которые признались в преступлении и рассказали подробности.

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Правоохранители установили, что злоумышленники предложили киевлянину выпить и таким образом заманили его в лесопарковую зону на Оболони. Там они избили мужчину, забрали телефон, и, чтобы он не обратился в полицию, решили убить. Ножом они нанесли киевлянину колото-резаные ранения и оставили в кустарнике.

Орудие убийства направили на экспертизу.

Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении тяжких преступлений по статьям Разбой и Умышленное убийство. Молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

К слову, в Днепре автомобилист ударил ножом в грудь грабителя, который украл из его машины аккумулятор.

Фото, видеоkyiv.npu.gov.ua

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