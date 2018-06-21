Отец умер в море: в Кирилловке местные спасли ребенка

На курорте Кирилловка (Запорожская область) местные жители спасли в море 9-летнюю девочку, которая пошла с отцом купаться, но в воде мужчина умер, а ребенок остался один на отмели.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области, 19 июня около 19.00 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в поселке Кирилловка (Запорожская область) на Федотовой косе, в районе базы отдыха Троя произошел несчастный случай в море с туристами из Харькова, пишет Интерфакс-Украина.

Как стало известно спасателям, на пляже одна из отдыхающих обратилась к предпринимателю по прокату гидроциклов с просьбой проверить, не нужна ли помощь мужчине и ребенку, которые пошли в море плавать на матраце, но долго не возвращаются, а их матрац прибило к берегу.

Сотрудник проката на гидроцикле выехал в море и в 50-и метрах от берега обнаружил 9-летнюю девочку, которая находилась на отмели, держась за своего отца, который не подавал признаков жизни.

– Ребенок не пострадал и был доставлен на берег. Мужчину спасти не удалось. По предварительным данным, 39-летний отец и его 9-летняя дочь – жители г.Харьков, – сообщили в ГУ ГСЧС региона.

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Тело мужчины было передано сотрудникам Нацполиции для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину его смерти.

Ведется расследование.

Напомним, в Одесской области в Черном море утонул 10-летний мальчик.