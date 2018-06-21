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Госпитализировали с ожогами – в Ровно брату депутата подожгли двери

В Ровно неизвестные подожгли дверь квартиры, в которой живет брат депутата Ровенского областного совета.

Підпал

В Ровно неизвестные подожгли дверь квартиры, где проживает брат депутата Ровенского областного совета. В результате 2 человека получили ожоги тела, сообщает пресс-служба ГУНП в Ровенской области.

После сообщения о пожаре, на место происшествия направили экипажи полиции и спасателей.

– К их приезду жители самостоятельно пытались тушить пламя и эвакуировать людей. Оказалось, что на 8-м этаже горели двери одной из квартир, в которой проживает 33-летний житель. Вместе с ним в доме находился и 37-летний брат, депутат Ровенского областного совета. Оба были доставлены в медучреждение с ожогами тела, – говорится в сообщении.

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По факту поджога полиция начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УК Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Личность злоумышленника и все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Имена пострадавших правоохранители не сообщают.

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Госпитализировали с ожогами – в Ровно брату депутата подожгли двери / 3 фотографии

К слову, на улице Полковой в Киеве журналисту подожгли автомобиль Mitsubishi и положили 3 гривны под дворник.

Фото: пресс-служба ГУНП в Ровенской области

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