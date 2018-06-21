Выпотрошили тело ради интереса: на Виннитчине произошло резонансное убийство

В Винницкой области в селе Песчанки пропавшего 22-летнего парня нашли с распоротым животом, а рядом были его внутренности – которые кто-то вытащил и положил отдельно.

Подозрения пали на сверстника погибшего и его 15-летнего друга. Их задержали.

Оказалось, что все началось с застолья, а переросло в ссору с дракой. В ходе этого они забили бедного парня, а потом решили сделать вскрытие просто из любопытства.

– Мы хотели увидеть его органы изнутри. У меня был интернет. Я видел, как это делается. То есть я был психически и морально готов, – признался подозреваемый.

Теперь ему и его сообщнику грозит пожизненное лишение свободы.

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К слову, в Каменском (Днепропетровская область) мужчина убил знакомую, и расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления.