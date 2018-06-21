Пытал и откачал с тела всю кровь. Голливудский режиссер убил жену-украинку

Голливудского режиссера, сценариста и мультипликатора Блейка Лейбела признали виновным в резонансном убийстве своей гражданской жены украинки Яны Касьян.
В четверг, 21 июня, суд Лос-Анджелеса признал виновным сценариста известного комикса Синдром Блейка Лейбела в убийстве своей гражданской жены украинки Яны Касьян, сообщает Вusiness Insider.
Приговор убийце и садисту будет объявлен 26 июня. Ему грозит пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения.
Правоохранители установили, что женщину перед смертью пытали и насиловали, а потом с тела откачали всю кровь.
У Лейбела и Касьян осталась дочь, которая родилась за несколько недель до страшного события. Вероятно, теперь ее опекуном будет мама Яны.
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Напомним, украинку Яну Касьян убили в мае 2016 года. Лейбела задержали на месте преступления.
Мать украинки обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери. Правоохранители обнаружили ее изуродованное и обескровленное тело забаррикадированным в квартире Лейбела.
Кроме убийства, режиссера обвинили в нанесении увечий и пытках.
Фото: Яна Касьян