Пытал и откачал с тела всю кровь. Голливудский режиссер убил жену-украинку

Голливудского режиссера, сценариста и мультипликатора Блейка Лейбела признали виновным в резонансном убийстве своей гражданской жены украинки Яны Касьян.

В четверг, 21 июня, суд Лос-Анджелеса признал виновным сценариста известного комикса Синдром Блейка Лейбела в убийстве своей гражданской жены украинки Яны Касьян, сообщает Вusiness Insider.

Приговор убийце и садисту будет объявлен 26 июня. Ему грозит пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения.

Правоохранители установили, что женщину перед смертью пытали и насиловали, а потом с тела откачали всю кровь.

У Лейбела и Касьян осталась дочь, которая родилась за несколько недель до страшного события. Вероятно, теперь ее опекуном будет мама Яны.

Читайте: Выстрелил прямо в сердце: итальянец хладнокровно убил жену-украинку В Египте задержан подозреваемый в убийстве украинки Жестокое убийство украинки в Польше - виновные уже в полиции

Напомним, украинку Яну Касьян убили в мае 2016 года. Лейбела задержали на месте преступления.

Мать украинки обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери. Правоохранители обнаружили ее изуродованное и обескровленное ​​тело забаррикадированным в квартире Лейбела.

Кроме убийства, режиссера обвинили в нанесении увечий и пытках.

Фото: Яна Касьян