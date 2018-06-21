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Посадил на цепь и бил: на Луганщине над мальчиком издевался отчим

На Луганщине 10-летний мальчик позвонил в полицию и рассказал, что отчим его избил и посадил на цепь.

– Мальчика сильно избил его отчим – 48-летний мужчина, который недавно освободился из мест лишения свободы. Мужчине избиение ребенка было мало, он еще и надев металлическую цепь мальчику на шею, пристегнул его замком к постели. После снова стал наносить ребенку удары ремнем. А, затем, оставив парня пристегнутым на цепи в доме, уехал, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Украине.

Через некоторое время мужчина вернулся домой и поручил ребенку выполнять работу по дому и на огороде. Воспользовавшись моментом, ребенок побежала к соседям и попросив телефон, позвонив в полицию.

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Мать парня сейчас проходит курс лечения в медицинском учреждении. По ее словам сожитель неоднократно бил их обоих, издевался над ней и сыном. Однако женщина об этом никому не рассказывала.

По факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего, которое сопровождалось физическими страданиями, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК Украины. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Днепре мужчина вообразил себя Эдвардом с фильма Руки-ножницы и намертво привязал к рукам ножницы. Он закрылся в квартире и угрожал расправой тем, кто осмелится войти.

Фото: ГУ НП в Украине.

Видео: Полиция Луганщины.

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