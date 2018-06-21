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Пожар на АЗС под Киевом: водитель уехал, забыв вынуть шланг из бака

Вчера ночью, 20 июня, на Житомирской трассе под Киевом произошел пожар на АЗС БРСМ из-за водителя, который забыл вытащить пистолет из бака и начал движение в сторону выезда.

пожар на азс

Об этом на своей странице в Facebook сообщил основатель dtp.kiev.ua Влад Антонов.

– На АЗС БРСМ-Нафта (что находится на трассе Киев – Житомир) в 23.46 (на АЗС проходила пересменка) водитель решил обслужить себя сам, вставил пистолет в горловину топливного бака, после чего забыл вытащить пистолет и начал движение в сторону выезда с АЗС, в результате чего топливораздаточная колонка была сорвана с крепежей, упала и началась утечка газа, – написал Антонов.

Затем произошло возгорание, после которого загорелось оборудование.

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– Благодаря установленной противопожарной системе, огонь был потушен в течении 11 минут, – отметил он.

Виновник скрылся с места происшествия. На месте ЧП работала полиция.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (уничтожение и повреждение чужого имущества общественно опасным способом).

Ранее в селе Владимировка под Новороссийском (РФ) оставленный без присмотра грузовик протаранил АЗС, после чего произошел мощный пожар.

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