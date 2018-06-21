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Столкновения в Киевраде: активисты отстаивают музей на Почтовой

Сегодня во время сессии Киеврады активисты прорвались через охрану и полицию к сессионному залу.

Сегодня во время сессии Киеврады активисты, которые выступают против проекта решения по сохранению артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади, без разрыва договора с застройщиком ТРЦ, прорвались через охрану и полицию к сессионному залу, сообщает Громадське радіо.

– Утром около сотни протестующих собрались под Киеврадой. В зал пустили только журналистов. Не пускали общественных активистов и в кулуары городского совета, – говорится в сообщении.

Сейчас полиция продолжает охранять вход в сессионный зал.

Киеврада не принимала решения об усиленной охране и не обращалась в полицию с таким предложением.

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Столкновения в Киевраде: активисты отстаивают музей на Почтовой / 3 фотографии

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К слову, в Киеве возле памятника советскому генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке произошло столкновение.

Фото: Громадське радіо

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