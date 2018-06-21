В центре Николаева водители не смогли поделить место на парковке и устроили стрельбу на глазах у детей.

Инцидент произошел утром 21 июня на Центральном проспекте возле гостиницы Николаев, сообщает патрульная полиция.

Сами мужчины объяснили правоохранителям, что причиной конфликта стала парковка одного из них. Один из водителей оторвал с машины другого государственный номерной знак и пытался спрятать его в своем авто.

Оба участника конфликта имели при себе предметы, похожие на пистолеты, и разрешительные документы на них.

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В Николаеве водители устроили стрельбу из-за парковки / 4 фотографии

В то же время местные СМИ сообщают, что на месте происшествия было около 50 детей, ожидавших автобус в летний лагерь.

По данным Новости-N, после того, как водители не смогли поделить место на парковке, они оба достали оружие травматического действия и сделали несколько выстрелов в воздух.

Ранее на Печерске в Киеве воры открыли стрельбу, а затем разбили авто и украли у мужчины сумку с деньгами.

Фото: Патрульная полиция Николаевской области