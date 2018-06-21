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В Николаеве водители устроили стрельбу из-за парковки

В центре Николаева водители не смогли поделить место на парковке и устроили стрельбу на глазах у детей.

Стрілянина в Миколаєві

Инцидент произошел утром 21 июня на Центральном проспекте возле гостиницы Николаев, сообщает патрульная полиция.

Сами мужчины объяснили правоохранителям, что причиной конфликта стала парковка одного из них. Один из водителей оторвал с машины другого государственный номерной знак и пытался спрятать его в своем авто.

Оба участника конфликта имели при себе предметы, похожие на пистолеты, и разрешительные документы на них.

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В Николаеве водители устроили стрельбу из-за парковки / 4 фотографии

В то же время местные СМИ сообщают, что на месте происшествия было около 50 детей, ожидавших автобус в летний лагерь.

По данным Новости-N, после того, как водители не смогли поделить место на парковке, они оба достали оружие травматического действия и сделали несколько выстрелов в воздух.

Ранее на Печерске в Киеве воры открыли стрельбу, а затем разбили авто и украли у мужчины сумку с деньгами.

Фото: Патрульная полиция Николаевской области

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