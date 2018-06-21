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В Словакии задержали украинца по подозрению в терроризме – СМИ

По запросу из киевского Интерпола в словацком городе Кошице правоохранители задержали украинца, которого подозревают в терроризме.

Об этом сообщает местное издание noviny.sk.

– Он был задержан по запросу из киевского Интерпола, – рассказал местный прокурор Милан Филичко.

По его словам, мужчина проживал в Кошице около двух лет. Он имел поддельный венгерский паспорт, а правоохранители идентифицировали его настоящее имя как “Владимир Г.”

– Мужчину разыскивали по подозрению в совершении следующих преступлений: нанесение умышленного вреда здоровью, угрозы убийства, незаконное удержание заложников, бандитизм, терроризм, нападение на должностных лиц и прочее, – подчеркнул прокурор.

Он также отметил, что задержанный до сих пор, скорее всего, продавал оружие террористическим группировкам.

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Сейчас мужчина находится в тюрьме, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также решается вопрос о возможной экстрадиции в Украину.

Напомним, на временно оккупированной Донбассе боевики открыли курсы танкистов для местных.

Фото: noviny.sk

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