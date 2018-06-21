В США медведь убил волонтера, который искал пропавшего туриста

В пригороде Анкориджа (штат Аляска, США) медведь убил 44-летнего туриста Майлка Солтиса.

Об этом сообщили в полиции, передает Reuters.

Тело Солтиса было найдено после того, как бурый медведь атаковал волонтера, который принимал участие в поисках туриста.

В полиции заявили, что, медведь атаковал волонтера, потому что животное защищало свою жертву.

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Солтис был заядлым туристом. Последний раз его видели вечером в понедельник, 18 июня. Предположительно, он был атакован на Игл-Ривер. Тело было найдено недалеко от дороги, внизу холма.

Медведя, который убил человека, пока не нашли. Полицейские оцепили место происшествия и устроили засаду на хищника.

Ранее в одном из кафе в Иркутской области (РФ) нетрезвый посетитель решил покормить медведей сгущенкой. Медведи откусили ему руку.