Испугаться не успел! Отец спас автогонщика из горящей машины

В Южном Бостоне, штат Вирджиния, во время гонки американской ассоциации NASCAR загорелось авто. Гонщика из горящей машины вытащил его же отец. который смотрел соревнования на пит-стопе.

В гонке участвовал водитель Майк Джонс. Во время заезда он столкнулся с соперником, после чего машина врезалась в ограждение – и загорелась.

Но уже через несколько секунд гонщика спасли — но это сделали не сотрудники трассы, а его отец.

Дин Джонс, увидев, что автомобиль загорелся, сразу же побежал вытаскивать водителя. Только потом к месту аварии подъехали пожарные.

Так, Дин убедился, что его сын в порядке, после чего вернулся к автомобилю, чтобы активировать систему пожаротушения в машине.

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В интервью WDBJ7 местным СМИ Дин Джонс отметил, что автомобиль в результате пожара “полностью уничтожен”, но главное, что его сын не пострадал.

– У меня не было времени испугаться, я должен был вытащить сына из машины. Я просто отец, просто отец, помогавший своему ребенку, – сказал Дин.

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