СМИ назвали имя украинца, задержанного в Словакии

Украинцем, задержанным в Словакии по подозрению в терроризме, оказался бывший член Украинского Добровольческого корпуса Правый сектор, экс-начальник штаба первого (закарпатского) запасного батальона ДУК Владимир Гласнер.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации, с 31 мая 2016 Гласнер находился в розыске по запросу Закарпатской прокуратуры. Его обвиняют по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение), ст. 129 (угроза убийством), ст. 258 (теракт), ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса.

К слову, первый запасной батальон ДУК Правый сектор был создан 22 июля 2014 в Ужгороде на базе действующего подразделения силового блока Правого сектора Закарпатской области.

Владимир Гласнер вошел в структуру закарпатского Правого сектора после победы ужгородского Майдана.

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После того, как Гласнер вошел в руководство ПС Закарпатья, в его адрес начали поступать обвинения в использовании партийного бренда для налаживания контрабандистской деятельности.

Гласнера освободили от обязанностей руководителя штаба батальона ДУК в марте 2015 года.

Напомним, утром стало известно, что в словацком городе Кошице правоохранители задержали украинца, которого подозревают в терроризме.

Фото: zakarpattya.net.ua