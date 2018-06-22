В Обуховском районе Киевской области авто с семьей пересекло встречную полосу и столкнулось с деревом. В результате ДТП погиб мужчина, двое малолетних детей в больнице.

Трагедия произошла недалеко от поворота на село Копачив Обуховского района, сообщает Нацполиция в Киевской области.

30-летняя женщина – водитель автомобиля Volkswagen Transporter – не справилась с управлением, пересекла встречную полосу движения и столкнулась с деревом.

Двое детей трех и семи лет находятся в больнице. Их отец от полученных телесных повреждений погиб на месте.

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Отец погиб, дети в больнице: на Киевщине автобус с семьей влетел в дерево / 3 фотографии

Открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает от 3-х до 8-ми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без такового.

Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. Досудебное расследование продолжается.

Ранее в Харьковской области электричка протаранила мотоцикл на железнодорожном переезде – погибли два человека.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области