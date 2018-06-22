PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Отец погиб, дети в больнице: на Киевщине автобус с семьей влетел в дерево/

Отец погиб, дети в больнице: на Киевщине автобус с семьей влетел в дерево

В Обуховском районе Киевской области авто с семьей пересекло встречную полосу и столкнулось с деревом. В результате ДТП погиб мужчина, двое малолетних детей в больнице.

ДТП в Обухівському районі

Трагедия произошла недалеко от поворота на село Копачив Обуховского района, сообщает Нацполиция в Киевской области.

30-летняя женщина – водитель автомобиля Volkswagen Transporter – не справилась с управлением, пересекла встречную полосу движения и столкнулась с деревом.

Двое детей трех и семи лет находятся в больнице. Их отец от полученных телесных повреждений погиб на месте.

Читайте: В Киеве отделение банка забросали коктейлями Молотова

image image image
Отец погиб, дети в больнице: на Киевщине автобус с семьей влетел в дерево / 3 фотографии

Открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает от 3-х до 8-ми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без такового.

Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. Досудебное расследование продолжается.

Ранее в Харьковской области электричка протаранила мотоцикл на железнодорожном переезде – погибли два человека.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

В Гватемале автобус со студентами рухнул в пропасть с 70 метров
ДТП під Харковом
Под Харьковом электричка протаранила мотоцикл
Бешеная Газель: в Киеве грузовик едва не сбил детей и влетел в дом
В Тернополе столкнулись 5 авто, Audi загорелась
ДТП
На Полтавщине авто влетело в отбойник и загорелось
ДТП
Туристический автобус перевернулся в Польше: есть жертвы, 16 пострадавших
В Нидерландах автомобиль въехал в толпу на музыкальном фестивале
ДТП у Харкові
ДТП в Харькове: микроавтобус сбил ребенка насмерть
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка