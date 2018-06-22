Четыре человека в реанимации. На Львовщине людей покусали змеи

На Львовщине от укусов змей пострадали четверо человек — трое взрослых и подросток. Все пострадавшие доставлены в Сколевскую районную больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Нападения змей зафиксировано возле сел Лозы, Верхнее Синевидное, Плавье и Жупаны.

От укусов пострадали три женщины в возрасте 71, 40, 24 года и 15-летняя девочка. Все они госпитализированы в реанимационное отделение Сколевской ЦРБ.

Состояние одной женщины тяжелое, остальных – средней степени тяжести.

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Напомним, что делать, если укусила змея.