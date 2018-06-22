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Экстренная посадка самолета с горящим двигателем в Новой Зеландии

Самолет компании Air New Zealand экстренно приземлился в аэропорту Новой Зеландии через возгорание двигателя.

На борту самолета находился 71 пассажир, сообщила New Zeland Herald.

Самолет приземлиться через десять минут после того, как он поднялся в воздух.

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По заявлениям свидетелей из иллюминаторов были видны искры и слышен характерный грохот в течение времени, пока самолет возвращался в аэропорт.

Причиной возгорания стало нарушение траектории воздушного потока через турбину турбореактивного двигателя.

Сразу после возгорания пилоты отключили поврежденный двигатель и самолет вернулся в аэропорт только с одним рабочим двигателем.

Ранее Факты ICTV писали, что самолет авиакомпании Ryanair был вынужден совершить экстренную посадку в Париже. Причиной тому стала “пьяная драка”, в которой приняли участие около 20 человек.

Фото: Warren Buckland ( New Zeland Herald).

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