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Эвакуированы 700 человек! В Киеве сообщили о заминировании ТРЦ

В полицию Киева поступило сообщение о заминировании торгового центра Украина на площади Победы в столице.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, анонимный звонок поступил в дежурную часть Шевченковского управления полиции сегодня.

Сейчас правоохранители проверяют информацию.

– На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа районного управления полиции, взрывотехники и кинологи. По прибытию правоохранители эвакуировали из помещения 700 посетителей заведения. Взрывотехники тщательно осматривают магазины и помещения, – сообщили в полиции.

Из здания по адресу площадь Победы, 3 эвакуировали персонал и посетителей. Всего около 700 человек.

Читайте: Массовые заминирования в Украине: во Львове 5 бизнес-центров, в Киеве рынок

Напомним, 13 июня после полуночи аноним сообщил о минировании четырех станций на разных ветках Киевского метрополитена.

Фото: Роман Барабаш/ Информатор

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