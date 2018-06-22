Концерт Гребищикова в Киеве пытались сорвать

Известный артист Борис Гребенщиков устроил бесплатный мини-концерт в Киеве на Пейзажной алее. Однако, неизвестный попытался его сорвать.
Неизвестный подбежал к музыкантам с плакатом и попытался сорвать выступление.
Мужчину оперативно задержали.
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Легендарный рок-музыкант Борис Гребенщиков специально прибыл в Киев 22 июня 2018 года, чтобы провести ряд концертов в украинской столице.
Также артист дал бесплатный концерт в центре столицы на Пейзажной алее для всех желающих.
Напомним, Борис Гребенщиков объяснил свое заявление о концертах в аннексированном Россией Крыму и на Донбассе. По словам музыканта, он не собирается нарушать законы и признанные всем миром границы.
Фото: Обозреватель.
Видео: ПОЛИТСПУТНИК.
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