В Кировоградской области недалеко от Александрии произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2109 и Volkswagen Transporter. В результате ДТП погибли два человека, еще двое получили травмы.
ВАЗ выехал на встречную полосу и ударил Volkswagen Transporter, сообщает портал Моя Александрия.
В ВАЗ находилось два человека, они погибли. В Volkswagen ехало три человека, двух забрали в больницу, один существенных травм не получил.
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Погибших спасателям пришлось доставать с помощью специального оборудования.
Лобовое столкновение на Кировоградщине – погибших выпиливали из груды металла (18+) / 3 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в Обуховском районе Киевской области авто с семьей пересекло встречную полосу и столкнулось с деревом. В результате ДТП погиб мужчина, двое малолетних детей в больнице.
Фото: Моя Александрия.
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