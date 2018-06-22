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На Киевской трассе дерево упало на авто – образовалась пробка

В Киеве на Новоирпенской трассе на Nissan упало дерево.

Об этом пишет Киев оперативный.

Пострадал водитель. На месте работает полиция.

Свободна одна полоса, образовывается тянучка.

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На Киевской трассе дерево упало на авто – образовалась пробка / 2 фотографии

Читайте: Эвакуированы 700 человек! В Киеве сообщили о заминировании ТРЦ

К слову, ранее Факты ICTV писали, что делать, если на машину упало дерево.

ФОТО, ВИДЕО: Киев оперативныйdtp.kiev.ua

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