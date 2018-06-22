В Киеве на Новоирпенской трассе на Nissan упало дерево.
Об этом пишет Киев оперативный.
Пострадал водитель. На месте работает полиция.
Свободна одна полоса, образовывается тянучка.
На Киевской трассе дерево упало на авто – образовалась пробка / 2 фотографии
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К слову, ранее Факты ICTV писали, что делать, если на машину упало дерево.
ФОТО, ВИДЕО: Киев оперативный; dtp.kiev.ua
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