Отравление в лагере под Львовом – 6 детей забрала скорая

Во Львовской области госпитализированы шесть детей 6-11 лет, отдыхавших в оздоровительном лагере на территории Старосамборского района.

Об этом сообщает областная полиция.

– Сегодня, 22 июня, в 11.24 в полицию поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что к ним доставили шестерых детей в возрасте от 6 до 11 лет, которые отдыхали в оздоровительном лагере на территории Старосамборского района. Предварительный диагноз – пищевая инфекция, токсоинтоксикационный синдром, – говорится в сообщении.

Читайте: В Харькове 13-летняя девочка напилась таблеток для похудения и попала в реанимацию

Следственно-оперативная группа проверяет обстоятельства происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Неделю назад в Запорожской области в оздоровительном комплексе Маяк АО Мотор Сич отравились 30 человек, в том числе 28 детей.