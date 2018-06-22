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Отравление в лагере под Львовом – 6 детей забрала скорая

Во Львовской области госпитализированы шесть детей 6-11 лет, отдыхавших в оздоровительном лагере на территории Старосамборского района.

Отруєння дитини

Об этом сообщает областная полиция.

– Сегодня, 22 июня, в 11.24 в полицию поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что к ним доставили шестерых детей в возрасте от 6 до 11 лет, которые отдыхали в оздоровительном лагере на территории Старосамборского района. Предварительный диагноз – пищевая инфекция, токсоинтоксикационный синдром, – говорится в сообщении.

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Следственно-оперативная группа проверяет обстоятельства происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Неделю назад в Запорожской области в оздоровительном комплексе Маяк АО Мотор Сич отравились 30 человек, в том числе 28 детей.

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