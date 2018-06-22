Под Харьковом электричка протаранила мотоцикл

На железнодорожном переезде возле села Кругляковка Харьковской области 21 июня в 18.30 в результате ДТП погибли два человека.

Об этом сообщает областная полиция.

Установлено, что электропоезд сообщением Светогорск-Купянск-Узловой под управлением 37-летнего машиниста столкнулся с мотоциклом Ява.

В результате ДТП 26-летний водитель и его 24-летняя пассажирка погибли на месте аварии.

Возбуждено дело по двум статьям: по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Полиция выясняет обстоятельства трагедии.



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Фото: hk.npu.gov.ua