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Возле Рады дерево упало на три авто, движение затруднено

На улице Грушевского в Киеве, недалеко от Верховной Рады, дерево упало на три автомобиля.

Дерево впало на авто

Об этом сообщает Киев Оперативный.

В результате инцидента пострадали припаркованные на улице Грушевского машины.

Есть ли пострадавшие сред людей – неизвестно.

Судя по кадрам видео очевидцев, движение транспорта в сторону парламента затруднено, фактически заблокирована одна полоса.

ЧитайтеВ центре Киева на Range Rover упало дерево

Недавно в Киеве дерево также рухнуло на припаркованные автомобили. Из-за этого на дороге в направлении Львовской площади была пробка.

Фото, видео: Киев Оперативный/Ignore Ivanov

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