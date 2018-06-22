Польшу накрыл шторм: дерево убило заместителя мэра

В Польше начался мощный шторм. В городе Воломин упавшее дерево убило заместителя городского головы.
Еще 10 человек пострадали от разгула стихии, пишет Tampa Bay Times.
Так, одном из регионов Польши дерево упало на автомобиль, в котором находились трое взрослых и ребенок.
На стройке рабочего травмировала упавшая стена, а на Мазурских озерах ветер перевернул две лодки. Известно, что среди пострадавших – один спасатель.
На западе страны дерево рухнуло на рельсы, задев и повредив кабину поезда. Повреждены около 300 домов, 74 тысячи человек остаются без электричества.
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Напомним, как шторм Альберто в США убил двух журналистов.
Фото: rmf24.pl
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