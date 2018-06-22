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Пожары в Киеве: в двух районах сгорели киоски

В Дарницком и Соломенском районах Киева горели киоски.

в киеве горели ларьки

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

22 июня в 02.55 спасатели получили сообщение о пожаре на улице Срибнокильской. На месте спасатели установили, что горят киоски на площади 150 кв. м.

В 04.07 пожар был ликвидирован. Удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенные киоски.

К ликвидации пожара было привлечено 10 единиц техники и около 45 человек личного состава. Погибших и травмированных нет.

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Причина возникновения пожара устанавливается

21 июня в 17.21 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Народного Ополчения в Соломенском районе города.

Выяснилось, что горят нефункционирующие киоски на площади 100 кв. м. В 18.47 пожар был ликвидирован.

Погибших и травмированных нет.

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Пожары в Киеве: в двух районах сгорели киоски / 4 фотографии

Ранее в Киеве на улице Елизаветы Чавдар, на Осокорках, в одном из подземных паркингов произошел масштабный пожар. 5 машин сгорели дотла.

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