Во Франции священник ударил ребенка, который плакал во время крещения

Во Франции священник ударил по лицу плачущего ребенка во время обряда крещения.
Об этом сообщает Independent.
На видео видно как священник сначала пытается успокоить младенца, который находился на руках у женщины.
– Я сейчас полью воду ему на лоб, потом поцелую его, поскольку он станет маленьким христианином, – заявил сначала священник.
На ребенка это не подействовало.
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После этого священник взял ребенка руками за лицо, притянул к себе и начал говорить: “Перестань плакать, успокойся. Успокойся”.
Это тоже не подействовало. Затем священнослужитель ударил ребенка, чем шокировал присутствующих в храме людей.
Мужчина силой забрал малыша из рук священника.
Ранее священник крупнейшей христианской секты в Зимбабве утопил девушку во время крещения в реке Ньяур.
Фото: Sputnik.