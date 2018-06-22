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В Киеве обокрали главу Конституционного суда Литвы

В Киеве у главы Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса стащили кошелек с деньгами.

– Около 18 часов 21 июня по спецлинии 102 обратился гражданин Литовской республики, сообщил, что по улице Гончара в магазине у него украли кошелек с денежными средствами, – заявил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

По его словам, полиция открыла уголовное производство по ст. 185 (Кража) УК Украины.

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Фамилию потерпевшего и сумму денег правоохранители не называют, в то же время, как стало известно УП из источника в правоохранительных органах, жертвой карманников стал глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас.

Напомним, накануне жертвой карманника стал шведский дипломат глава офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг.

Фото: Dreamstime.

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