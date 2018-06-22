На улице Героев Севастополя в Киеве произошел пожар в отделении банка. По предварительной информации, в здание бросили бутылки с зажигательной смесью.

В 3.45 ч. в дежурную часть поступила информация, что по ул. Героев Севастополя якобы был слышен взрыв и идет дым, сообщает полиция Киева.

По указанному адресу прибыли спасатели, патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Установлено, что здесь находится одноэтажное здание, в котором размещено банковское отделение.

В помещении повреждены окна и возник пожар. В результате никто не пострадал.

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Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва Фото: Поліція Києва В Киеве отделение банка забросали коктейлями Молотова / 5 фотографий

По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью.

Обстоятельства происшествия и мотивы совершения правонарушения устанавливаются.

Проведен осмотр, правоохранители разыскивают свидетелей и проверяют наличие камер видеонаблюдения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее на Житомирской трассе под Киевом произошел пожар на АЗС. Водитель забыл вытащить пистолет из бака и начал движение в сторону выезда.

Фото: Полиция Киева