В Киеве отделение банка забросали коктейлями Молотова

На улице Героев Севастополя в Киеве произошел пожар в отделении банка. По предварительной информации, в здание бросили бутылки с зажигательной смесью.
В 3.45 ч. в дежурную часть поступила информация, что по ул. Героев Севастополя якобы был слышен взрыв и идет дым, сообщает полиция Киева.
По указанному адресу прибыли спасатели, патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Установлено, что здесь находится одноэтажное здание, в котором размещено банковское отделение.
В помещении повреждены окна и возник пожар. В результате никто не пострадал.
Читайте: В Борисполе девушка разделась догола в банке и устроила танцы
По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью.
Обстоятельства происшествия и мотивы совершения правонарушения устанавливаются.
Проведен осмотр, правоохранители разыскивают свидетелей и проверяют наличие камер видеонаблюдения.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее на Житомирской трассе под Киевом произошел пожар на АЗС. Водитель забыл вытащить пистолет из бака и начал движение в сторону выезда.
Фото: Полиция Киева