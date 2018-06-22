PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Киеве отделение банка забросали коктейлями Молотова/

В Киеве отделение банка забросали коктейлями Молотова

На улице Героев Севастополя в Киеве произошел пожар в отделении банка. По предварительной информации, в здание бросили бутылки с зажигательной смесью.

Пожежа у відділенні банку в Києві

В 3.45 ч. в дежурную часть поступила информация, что по ул. Героев Севастополя якобы был слышен взрыв и идет дым, сообщает полиция Киева.

По указанному адресу прибыли спасатели, патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Установлено, что здесь находится одноэтажное здание, в котором размещено банковское отделение.

В помещении повреждены окна и возник пожар. В результате никто не пострадал.

Читайте: В Борисполе девушка разделась догола в банке и устроила танцы

image image image image image
В Киеве отделение банка забросали коктейлями Молотова / 5 фотографий

По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью.

Обстоятельства происшествия и мотивы совершения правонарушения устанавливаются.

Проведен осмотр, правоохранители разыскивают свидетелей и проверяют наличие камер видеонаблюдения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее на Житомирской трассе под Киевом произошел пожар на АЗС. Водитель забыл вытащить пистолет из бака и начал движение в сторону выезда.

Фото: Полиция Киева

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

В Крыму горит пансионат – есть пострадавшие
Столкновения в Киевраде: активисты отстаивают музей на Почтовой
пожар на азс
Пожар на АЗС под Киевом: водитель уехал, забыв вынуть шланг из бака
Ніж
Чтоб не развелся. В Киеве пенсионерка порезала мужа ножом
Пожар в Броварах: горит многоэтажка в центре
Въезд в центр Киева могут сделать платным
блокируют карты
Банки массово блокируют счета украинцев: причина и кто в зоне риска
В Киеве поезд насмерть сбил двух людей возле ТРЦ
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка