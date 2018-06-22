PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Польше столкнулись два автобуса - много пострадавших/

В Польше столкнулись два автобуса – много пострадавших

В городе Бендзин (Польша) произошло столкновение двух пассажирских автобусов.

В городе Бендзин (Польша) в результате столкновения двух пассажирских автобусов пострадали 17 человек, сообщает RMF24.

Один из автобусов как раз должен был отъехать с остановки, когда в его заднюю часть врезался другой автобус.

В больницу пришлось увезти 12 человек, среди которых были дети. Еще 5 пострадавших отказались от госпитализации, медики оказали им помощь на месте происшествия.

Читайте: Под Одессой сломался автобус: 50 детей 6 часов просидели на обочине

К слову, в Обуховском районе Киевской области авто с семьей пересекло встречную полосу и столкнулось с деревом.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

В Гватемале автобус со студентами рухнул в пропасть с 70 метров
ДТП в Обухівському районі
Отец погиб, дети в больнице: на Киевщине автобус с семьей влетел в дерево
ДТП під Харковом
Под Харьковом электричка протаранила мотоцикл
Бешеная Газель: в Киеве грузовик едва не сбил детей и влетел в дом
В Тернополе столкнулись 5 авто, Audi загорелась
Северный поток-2: Польша назвала угрозы для Европы
ДТП
На Полтавщине авто влетело в отбойник и загорелось
ДТП
Туристический автобус перевернулся в Польше: есть жертвы, 16 пострадавших
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка