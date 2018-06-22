В Польше столкнулись два автобуса – много пострадавших

В городе Бендзин (Польша) произошло столкновение двух пассажирских автобусов.

В городе Бендзин (Польша) в результате столкновения двух пассажирских автобусов пострадали 17 человек, сообщает RMF24.

Один из автобусов как раз должен был отъехать с остановки, когда в его заднюю часть врезался другой автобус.

В больницу пришлось увезти 12 человек, среди которых были дети. Еще 5 пострадавших отказались от госпитализации, медики оказали им помощь на месте происшествия.

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К слову, в Обуховском районе Киевской области авто с семьей пересекло встречную полосу и столкнулось с деревом.