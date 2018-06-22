В США умер известный украинский поэт и драматург

На 93-м году жизни скончался поэт, переводчик и драматург Наум Коржавин.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила поэт и музыкант Вероника Долина.

Наум Коржавин (настоящее имя — Наум Мандель) родился 14 октября 1925 года в Киеве в еврейской семье.

В конце 1947 года, в разгар сталинской кампании по “борьбе с космополитизмом”, Коржавин был арестован.

Был осужден и приговорен к ссылке по статьям Уголовного кодекса 58-1 и 7-35 — как “социально опасный элемент”. Осенью 1948 года был выслан в Сибирь.

Более широкую известность ему принесла публикация подборки стихов в поэтическом сборнике Тарусские страницы (1961).

В 1963 году при содействии Евгения Винокурова вышел сборник Коржавина Годы, куда вошли стихи 1941—1961 годов. В 1967 году Театр им. К. С. Станиславского поставил пьесу Коржавина Однажды в двадцатом.

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