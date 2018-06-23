Один человек погиб и 8 травмированы в ДТП на автодороге Ковель-Жовква во Львовской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла приблизительно в полдень сегодня поблизости города Великие Мосты.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Skoda выехал на полосу встречного движения. Два легковых автомобиля – Toyota и Mitsubishi – вовремя заметили автомобиль и съехали в кювет. Никто в этих автомобилях не пострадал.

Но Skoda врезалась в микроавтобус Volkswagen, в котором кроме водителя находились 9 иностранцев.



Кровавое ДТП на трассе во Львовской области: погиб человек, 8 травмированы / 2 фотографии

Одна из пассажирок в результате столкновения погибла на месте аварии, остальные пассажиры получили травмы, госпитализировали семерых из них. Также попал в больницу водитель Skoda, а водитель микроавтобуса от госпитализации отказался.

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По предварительным данным, водитель Skoda уснул за рулем.

На месте события работает следственно-оперативная группа Национальной полиции.

Как сообщалось, на трассе Киев-Харьков погиб помощник народного депутата Александра Вилкула.

Фото: vash.ua