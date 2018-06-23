Крупный пожар на спиртбазе в Тернопольской области

Пожар возник на спиртовой базе в Збараже Тернопольской области. Впоследствии пожар удалось погасить. Жертв и пострадавших нет.

Об этом в Facebook сообщил секретарь горсовета Збараж Роман Напованец.

– В связи с пожаром на спиртбазе, где производили биоэтанол, полиция перекрыла ряд улиц, на месте работают спасатели. Проводится эвакуация жителей близлежащих улиц в районную больницу, – написал он.

По информации в ГСЧС, сообщение о пожаре поступило в 18:15.

Произошла разгерметизация одной из емкостей со спиртом, в результате чего возник пожар. Фото: Facebook.

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На месте работали 15 единиц специальной техники и 63 человека личного состава. Также для тушения огня задействовали пожарный поезд.

Впоследствии пожар удалось погасить. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, под Киевом произошел пожар на АЗС из-за водителя, который забыл вытащить пистолет из бака.