В Одесской области мужчина стрелял в полицейских и бросил гранату

В Одесской области задержали психически нездорового мужчину, стрелявшего в полицейского и бросившего шумовую гранату.

Правоохранители задержали жителя села Курисово Лиманского района Одесской области, который выстрелил из обреза охотничьего ружья в полицейского, а также бросил в сотрудников полиции шумовую гранату.

Как сообщил отдел коммуникации полиции в Одесской области, в субботу в полицию поступило сообщение от врача о том, что, прибыв в с.Курисово на вызов к 35-летнему психически больному мужчине, который находится на учете как наркозависимый, медики заметили в доме ружье.

На место прибыли сотрудники полиции. Увидев правоохранителей, мужчина закрылся в доме и бросил в полицейских шумовую гранату. Затем он выстрелил из ружья в сторону правоохранителей, в результате чего офицер полиции получил дробовое ранение левого предплечья и туловища.

В помещении вместе с нарушителем находилась его мать, указали в полиции.

Правоохранители эвакуировали население с периметра проведения спецоперации Гром и задержали мужчину.

– В результате спецоперации злоумышленник задержан. Среди гражданского населения никто не пострадал. На месте происшествия работают специалисты взрывотехнического управления. Проводится расследование. Оперативный план Гром завершен, – проинформировали в полиции.

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По факту ранения полицейского начато уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве в парке пьяный АТОшник бросил гранату людям под ноги.