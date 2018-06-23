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Неизвестные расстреляли пассажирский автобус Киев-Белая Церковь

В ночь на субботу на Теремках в Киеве неизвестные на Ауди А6 расстреляли микроавтобус Mercedes Sprinter.

Об этом сообщает в Facebook главный редактор сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов.

По его словам, автобус выполнял междугородние перевозки Киев – Белая Церковь.

Читайте: В Харькове возле ресторана из автоматов расстреляли компанию

– Мужчины скрылись в направлении Чабанов на автомобиле Audi А6. Предварительно, причиной конфликта стали нелегальные пассажирские перевозки, – пишет Антонов.

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Неизвестные расстреляли пассажирский автобус Киев-Белая Церковь / 2 фотографии

Напомним, в Киеве неизвестные облили горючим и подложили гранату в автомобиль Range Rover. От пожара и взрыва пострадал владелец машины.

Фото: dtp.kiev.ua.

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