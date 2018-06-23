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Помощник нардепа Вилкула разбился на джипе под Полтавой

На трассе Киев-Харьков вблизи села Коноплянка Полтавской области в ДТП погиб помощник народного депутата Александра Вилкула.

Об этом сообщает ГУ НП в Полтавской области.

По данным правоохранителей, помощник нардепа был за рулем кроссовера Hyundai Tucson.

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– Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF. От полученных травм водитель легкового автомобиля погиб, – говорится в сообщении.

Имя погибшего в полиции не называют, однако говорят, что погибший работал помощником нардепа на общественных началах.

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Помощник нардепа Вилкула разбился на джипе под Полтавой / 3 фотографии

Напомним, в прошлом году на улице Герцена в Киеве подстрелили помощника народного депутата от партии Свобода Юрия Левченко.

Фото: ГУ НП в Полтавській області.

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