На трассе Киев-Харьков вблизи села Коноплянка Полтавской области в ДТП погиб помощник народного депутата Александра Вилкула.
Об этом сообщает ГУ НП в Полтавской области.
По данным правоохранителей, помощник нардепа был за рулем кроссовера Hyundai Tucson.
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– Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF. От полученных травм водитель легкового автомобиля погиб, – говорится в сообщении.
Имя погибшего в полиции не называют, однако говорят, что погибший работал помощником нардепа на общественных началах.
Помощник нардепа Вилкула разбился на джипе под Полтавой / 3 фотографии
Напомним, в прошлом году на улице Герцена в Киеве подстрелили помощника народного депутата от партии Свобода Юрия Левченко.
Фото: ГУ НП в Полтавській області.
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