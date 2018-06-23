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В Кривом Роге мужчина поджег себя перед стелой погибших Героев

В центре Кривого Рога 40-летний мужчина попытался сжечь себя заживо перед стелой с фотографиями погибших воинов АТО.

По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет местное издание Первый Криворожский.

Сообщается, что сначала мужчина зашел в магазин детских товаров и поинтересовался, можно ли купить там жидкость для разжигания костра. Такого товара в магазине не было, поэтому мужчина купил жидкость в другом месте.

По информации СМИ, после этого он подошел к стеле с фото погибших воинов АТО, облил себя жидкостью и поджег кусок ткани.

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В Кривом Роге мужчина поджег себя перед стелой погибших Героев / 2 фотографии

Продавщицы из магазина попытались оказать мужчине первую медицинскую помощь: разорвали футболку и начали поливать его водой. Именно они и вызвали полицию и скорую.

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Кроме этого, в издании отмечают, что при мужчине было удостоверение участника боевых действий в зоне АТО.

Напомним, в Луцке 13 мая мужчина поджег себя во время концерта на Театральной площади.

 

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